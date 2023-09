La Selección Chilena lleva un largo tiempo pagando caro su falta de gol, en donde el fuelle que tenía la Generación Dorada hace un par de años parece haberse perdido y cada vez cuesta más encontrar las anotaciones.

En esa línea, un histórico del fútbol chileno hizo un pedido público para que se vuelva a tomar en consideración a Eduardo Vargas, goleador de La Roja en uno de los periodos de más gloria de la Selección Chilena.

En conversación con El Mercurio, Osvaldo ‘Arica’ Hurtado se pregunta por los goles de Vargas junto a La Roja y su sequía: “¿Y cuántos goles hizo Chile en esos partidos? “¿Solo dos? Ahí está, entonces es tema colectivo también”.

Edu Vargas no ha tenido mucha consideración últimamente. | Foto: Photosport

Hurtado destaca las cualidades de Vargas que lo hacen merecedor de un llamado: “Eduardo tiene velocidad, hace diagonales, es encarador y hace goles. Si no está Alexis, Vargas aún puede dar. Tuvo otras rachas de ausencias en La Roja. Berizzo no lo llama, no sé la interna”.

“Claro, no está jugando, pero de repente uno ve nóminas y ve a unos que tampoco están jugando. Me gusta Vargas, era el goleador histórico. No sé cuáles habrán sido sus pecados”, remató en el cierre el ex jugador.

Lo concreto es que Eduardo Vargas no pasa por un buen momento en el Atlético Mineiro y tampoco con La Roja las últimas veces que estuvo, por lo que un llamado se ve cada vez más difícil para uno de los artífices de las dos Copas América ganadas.

¿Cuándo juega La Roja?

Chile juega hoy a las 21:30 PM frente a Colombia en el Estadio Monumental por la segunda jornada de las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026.