La selección chilena se despidió tempranamente del sueño de Paris 2024. La goleada por 5-0 ante Argentina acabó con la ilusión de la Roja sub 23. Por lo que este viernes se despide del torneo ante Paraguay cerrando la fase de grupos.

Pero más allá del último partido, ha sido una presentación que para un histórico de la Roja tiene que tomarse con mesura y solo refleja el mal momento del fútbol chileno.

“Yo tengo un concepto super claro: el fútbol chileno no trabaja bien en las difusiones inferiores. Lo que se refleja en que no estamos preparados para este tipo de eventos”, lanzó de entrada Cristián Montecinos en conversación con Bolavip Chile.

El referente de la Roja y del balompié nacional apuntó a que el sistema es defectuoso y que “no se puede cambiar en dos minutos, Es de mucho más que cinco años”.

Crítica contra Nico Córdova

Pero Montecinos además apuntó hacia Nico Córdova por sus decisiones sobre el físico del plantel. Lo que lamentó ya que solo ahonda las críticas contra un plantel que todavía puede dar alegrías a Chile.

“Tengo la mejor onda con Nico Córdova pero no está preparado. Hay que cambiar la mentalidad en las divisiones inferiores. No hay que echarle la culpa a los jugadores. Él sabe a lo que vino”, indicó.

Nicolás Córdova fue criticado duramente por sus decisiones en este Preolímpico.

“Jugadores tiene, yo los he visto y no son malos. Lo que pasa es que no le puede echar la culpa a los dos puntos más de grasa o que fisicamente están mal. Si aceptaste tienes que morir con las botas puestas y calladito porque por eso aceptaste”, cerró el goleador oriundo de Talca.