La Roja consumó un nuevo fracaso el pasado día martes, donde cayó sin piedad ante Argentina por un 5-0 que dejó a los dirigidos por Nicolás Córdova sin chances matemáticas de avanzar al cuadrangular final en el preolímpico de Venezuela.

Una de las mayores críticas que se le hizo al equipo y que el mismo Córdova reconoció antes de partir al país llanero fue el fondo físico de los jugadores que, según el DT, en muchos no cumplía los parámetros para competir.

Uno que sabe de acondicionamiento físico y todo lo que eso conlleva es Juan Ramírez, exitoso preparador físico de Arturo Vidal quien conversó con El Mercurio y repasó la actualidad del futbolista chileno en esta materia.

La Roja se quedó sin pan ni pedazo en el preolímpico. | Foto: Photosport

“Si bien el nivel físico es por debajo de la media, no hacemos nada por mejorar. Creemos que la forma es hincar el diente en lo técnico o táctico, con metodologías integradas exitosas del Barcelona o el City”, dijo Ramírez.

El PF pide ojo para no perder a grandes joyas que tiene el fútbol chileno hoy por hoy: “Si no lo llevamos al nivel físico, tendremos jugadores talentosos como Vicente Pizarro, Darío Osorio, Lucas Assadi o César Pérez, pero que son de nivel medio porque no incorporan este elemento”, aportó.

“Después de Alexis Sánchez, Charles Aránguiz o Arturo Vidal y Gary Medel, quien lo entendió más grande, no ha habido ninguno destacado en lo físico. Chile hoy es un ‘equipo chico’ y no alcanza con el talento para competir en Sudamérica, menos a nivel mundial”, complementó en el cierre.

Día y hora para La Roja ante Paraguay

La Roja enfrenta a Paraguay este viernes a las 20:00 PM de Chile continental en un duelo que marcará el fin de la participación de Chile en el preolímpico, donde ya no tiene chances de ir a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.