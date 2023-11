La renuncia de Christiane Endler a la Selección Chilena sigue trayendo coletazos y, en el día de ayer, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, salió a respaldar a la portera del Olympique de Lyon criticando a otros históricos de La Roja.

La respuesta de la ministra de Estado generó diversas reaccione entre la prensa y ex jugadores, donde el histórico Jaime Vera pide un cese al fuego, se hagan las paces y todos remen hacia el mismo lado.

“Lo que pasa es que tienes que disfrutar a las jugadoras, a los deportistas. Una muestra son los Panamericanos donde hay una hermandad, una alegría por participar y acá lo único que hacemos es hacernos mierda entre nosotros”, dijo a Bolavip Chile.

Pillo Vera pide un alto al fuego. | Foto: Photosport

Vera tiene la película más que clara tras los dimes y diretes: “Tenemos que terminar con esa mentalidad y es lamentable que se estén descalificando unos a otros, diciendo que este sí y este no, no me parece para nada bien eso”.

“No sé los pormenores del cuento, de cómo fue. A lo mejor en la interna ya sabían cómo iba a ser si llegaba a la final, uno no sabe eso. Uno lamenta que no pueda jugar ante México”, dijo sobre la renuncia de Endler.

En el cierre, habló sobre los dichos de la ministra Orellana: “No corresponde, no hay para qué descalificar. Todos tenemos que mirar hacia adelante y mirar que los deportistas si se preparan bien, dan frutos y eso es muy bueno para Chile”, cerró.

Día y hora de la gran final

Chile saltará el viernes 3 de noviembre a las 20:00 PM a la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso en búsqueda del oro panamericano que permita celebrar a las dirigidas por Luis Mena.

El rival en la final

México será el rival en la gran final, quien superó a Argentina en las semifinales y ya se impuso a Chile con un contundente 3-1 en la fase de grupos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.