Ex jugador de la Selección Chilena cuenta la papa y apunta al Príncipe Aránguiz como el jugador que no respondió el llamado del Tigre.

La Selección Chilena está a pocos días de volver a juntarse en Juan Pinto Durán para encarar la fecha doble de Clasificatorias en octubre, donde tendrá que hacer de local ante Brasil en el Estadio Nacional y visitar a Colombia en la ciudad de Barranquilla.

La semana pasada, Ricardo Gareca entregó la nómina de jugadores convocados y aseguró que algunos ‘no respondieron el llamado’, dando espacio a la especulación sobre qué o quiénes rechazaron el llamado del Tigre.

Ante algunas versiones que indicaban que uno de ellos era Charles Aránguiz, Patricio Yáñez se fue de tarro en Círculo Central y aseguró que el Príncipe es, en efecto, uno de ellos: “Quiero ratificar y confirmar”, dijo en un principio.

Yáñez apuntó a Charles Aránguiz. | Foto: Photosport

“En mi época era muy distinta porque dependíamos de los clubes, no había Fecha FIFA. Tuve muchos viajes donde yo me compraba mi boleto en España, no sé si me los pagaron o reembolsaron”, siguió el Pato.

Yendo al tema puntual en esta pasada, Yáñez dice que “Entiendo que es uno de los nombres (Charles Aránguiz) que no le respondió a Gareca. Desconozco cuáles son los términos, tiene que haber hablado con algún jugador, tiene que hablar hablado con Arias”, sumó.

“Me parece que un jugador de esa envergadura le diga que no a la Selección Chilena, que por un problema interno diga que no, me parece raro y extraño”, complementó en el cierre agigantando la polémica por la negativa de ir a La Roja.

Lo que viene para la Selección Chilena

La Roja recibe a Brasil en el Estadio Nacional el próximo jueves 10 de octubre, mientras que la visita a Colombia en Barranquilla está pactada para el martes 15 del mismo mes.