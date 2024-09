La caída de la Selección Chilena ante Argentina el jueves pasado estaba dentro de lo esperado por la mayoría de los hinchas, pero lo que no se esperaban era la cantidad de puntos bajos y el nivel que exhibió el equipo dirigido por Ricardo Gareca.

“No sé qué tenemos en la cabeza, ¿pretendíamos ganarle a Argentina? Me da risa. En la tele veo personajes hablando como si Argentina fuera poco, es una de sus mejores selecciones de todos los tiempos, juegan muy bien”, planteó Raúl Toro, histórico entrenador del fútbol chileno.

En La Roja buscan dejar atrás el partido con Argentina. | Foto: Photosport

En diálogo con Bolavip Chile, el ex entrenador de Audax Italiano le dio con todo a una de las promesas de La Roja: “Yo veo que no sale ningún jugador, hasta Darío Osorio se me cayó porque no fue capaz de hacer nada por el equipo. Hay que seguir esperando a que madure, porque sigo creyendo que va a ser un buen jugador”, dijo.

Consultado por la importancia del partido ante Bolivia el próximo martes, Toro asegura que “Si no ganamos, se nos pone muy cuesta arriba todo. Hay que ganar sí o sí porque los bolivianos van a venir agrandados para jugar contra nosotros”.

En el cierre, señala la importancia de tener a jugadores de la talla de la Generación Dorada: “El fútbol se gana con buenos jugadores y nosotros no tenemos a ninguno. Ya no están los Vidal, Sánchez, Aránguiz, Marcelo Díaz… todos eran buenos para la pelota y ahora no hay ni siquiera uno de esta selección”, remató.

Chile vs. Bolivia, día y hora

Este martes 10 de septiembre a las 6 de la tarde, Chile recibirá la visita de Bolivia en el Estadio Nacional, compromiso válido por la Fecha 8 de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.