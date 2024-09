Ex jugador y mundialista con La Roja en Francia entregó argumentos del por qué no está ni ahí con ver los partidos de Chile.

Mundialista con Chile en Francia 1998 no está ni ahí con La Roja de Ricardo Gareca: "No voy a ver ningún partido"

La Selección Chilena tuvo una opaca presentación en Buenos Aires y terminó siendo humillado por el vigente campeón del mundo y América. El equipo de Ricardo Gareca no pudo sostener la igualdad del primer tiempo y terminó cayendo por 3-0 de manera categórica.

A diferencia de otros años, el combinado nacional no está despertando el interés ni la euforia que lo hacía hace un par de años. ¿El reflejo? Hay pocas entradas vendidas para el duelo ante Bolivia y Chile marcha en el penúltimo lugar de la clasificación hacia el próximo mundial de Norteamérica 2026.

Fuentes ni ahí con La Roja de Gareca. | Foto: Photosport

Si hay alguien que sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Chilena es Ronald Fuentes, mundialista con La Roja en Francia 1998 y hoy por hoy DT de Magallanes, equipo que ayer vapuleó a Colo Colo por 3-0 en Copa Chile.

En diálogo con Radio ADN al término del compromiso, Fuentes fue consultado por La Roja y sorprendió por la honestidad de su respuesta: “No puedo hablar de la selección porque no he visto ningún partido de estas clasificatorias. No voy a ver ninguno”, dijo.

En esa misma línea, explica el por qué ha decidido no ver los partidos del equipo que dirige Ricardo Gareca: “Es raro porque soy futbolero. No los estoy viendo por una cosa muy personal, no los estoy viendo y no los voy a ver”, sumó en el cierre.

Chile vs. Bolivia, día y hora

La Roja tiene que recibir a Bolivia este martes 10 de septiembre a las 6 de la tarde, duelo válido por la Fecha 8 de las Clasificatorias hacia el próximo mundial de la FIFA a desarrollarse en Norteamérica el 2026.