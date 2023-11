Chile dejó una pésima imagen en el día de ayer frente a Paraguay, selección a la que prácticamente no inquietó durante todo el partido y ante la cual se dejaron puntos que bien podrían valer una clasificación a una cita mundialista.

Eduardo Berizzo, una vez finalizado el compromiso, le puso punto final a su ciclo en la Selección Chilena y generó diversas reacciones, en donde Leonel Herrera, histórico mundialista con La Roja en Alemania 1974, tuvo algo que decir.

“Fue muy inteligente para renunciar, porque antes de otro partido importante que tiene Chile que es enfrentar a Ecuador, les pasa la responsabilidad a los dirigentes de movilizarse rápido”, dijo en un sabroso mano a mano con Bolavip Chile.

Leonel Herrera pide a Mauricio Isla. | Foto: Photosport

En esa línea, el ex jugador albo asegura que “El cambio se venía, pero no era el momento. Jugar afuera con Ecuador en Quito es complicado, difícil. Considerando que nosotros todavía no conformamos un equipo competitivo, hay muchas diferencias”.

En el cierre, Herrera pide el regreso de un emblema de la Generación Dorada: “Si hubiese sido más inteligente el hombre, yo podría haber ocupado a Isla. Si está jugando en Argentina, es porque aún está capacitado para jugar por la Selección Chilena”, remató.

Tras la renuncia de Berizzo, Nicolás Córdova será quien dirija al equipo en las prácticas y viajará junto al plantel a Ecuador para enfrentar a una de las selecciones más potentes actualmente en Sudamérica.

Chile, lejos del Mundial

Chile se ubica, de momento, en el octavo lugar de la tabla de posiciones camino al Mundial de Norteamérica 2026, en donde supera a Bolivia y Perú en puntos e iguala con Paraguay y Ecuador, pero con peor diferencia de gol.

Lo que viene para La Roja

La Roja no se volverá a juntar hasta marzo para compromisos amistosos y, de ahí, comenzará en junio la Copa América de Estados Unidos 2024. Las Clasificatorias recién se reanudan en septiembre de 2024 enfrentando a Argentina en tierras trasandinas.