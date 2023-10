La Selección Chilena pasa por una sequía importante de goles, donde ha quedado en evidencia en cada partido que a La Roja no solo le cuesta llegar al arco rival, si no que las pocas oportunidades que tiene, tampoco las concreta.

Ben Brereton Díaz irrumpió el 2021 como una de las cartas para solucionar esta falta en Chile y, si bien ha respondido con buen juego, lo concreto es que Ben Brereton sufre el mismo mal de Damián Pizarro en Colo Colo.

El chileno-británico ha estado cuestionado los últimos partidos por su aporte en el frente ofensivo del equipo que dirige Eduardo Berizzo, donde la mala fortuna y la poca suerte lo han golpeado para que no pueda convertir.

Neira sorprende y manda al exilio a Ben Brereton. | Foto: Photosport

Por lo anterior, un histórico de la Selección Chilena y mundialista con La Roja en España 1982, Miguel Ángel Neira, sencillamente se agotó con Brereton y pide que no juegue más por Chile y que se la jueguen por otros jugadores.

“Que se vaya a Inglaterra, no me gusta. Yo lo dije antes y lo vuelvo a decir, es malísimo. Le pone color muchas veces y por eso salva, pero hay que entender también que el fútbol no es solo eso”, dijo en mano a mano con Bolavip Chile.

Lo cierto es que, en el día de mañana, Brereton tendrá una nueva chance de demostrar sus cualidades cuando Chile enfrente a Venezuela en tierras llaneras con la obligación de rescatar puntos para mantener vivo el sueño mundialista.

¿Cuántos goles tiene Ben con La Roja?

Ben Brereton ha marcado 7 goles en 24 presencias con la Selección Chilena y no anota desde el 16 de junio cuando se matriculó con un triplete en el amistoso internacional ante República Dominicana donde Chile ganó 5-0.

La Roja cierra su año

Chile cerrará el año 2023 recibiendo en noviembre a Paraguay en el Estadio Monumental de Colo Colo y, días después, tendrá que desplazarse hasta la altura de Quito para medirse ante el temible Ecuador.