La Selección Chilena ya se encuentra en Venezuela pensando en lo que será el compromiso de mañana, donde se vivirá la cuarta jornada de las Clasificatorias al Mundial de 2026 y en donde La Roja tiene la obligación de rescatar puntos para mantenerse con chances intactas.

Como Erick Pulgar no podrá estar por suspensión frente a los venezolanos, surgieron voces que piden al canterano de Colo Colo, Vicente Pizarro, para que Eduardo Berizzo lo llame y lo ponga en un duelo crucial.

Pese a que se encuentra trabajando con la Sub 23 de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, de igual manera que Arturo Vidal se dio el tiempo de responder el Twitch al clamor de las Redes y del ex presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, quien lo pidió abiertamente.

Vidal le pone paños fríos a Pizarro en La Roja adulta. | Foto: Photosport

“No, todavía no. Tienen que ir con calma, no los quememos por favor mi gente, hay que entender que hay que ir paso a paso”, exclamó el bicampeón de América sobre una oportunidad en este momento a Pizarro.

El King explica sobre el canterano de los albos: “Él ahora va a tener la Sub 23 para mostrarse, para que les vaya bien. Estamos de local, la Sub 23 tiene que hacer un gran campeonato y de ahí él tiene que dar el salto”.

“Por ahora tiene que ir tranquilo, madurando más como lo han hecho todos últimamente después de la Generación Dorada, han ido todos los jugadores que se han ido metiendo, de a poco. Han estado con nosotros harto tiempo y se han ido ganando espacio. Tranquilos”, complementó en el cierre.

¿Cuándo juega Chile?

La Selección Chilena saltará a la cancha en tierras llaneras este martes 17 de octubre a las 18:00 PM de Chile continental en búsqueda de tres puntos que le permitan afirmarse en el sueño mundialista.

Esto viene para La Roja

Paraguay en el Estadio Monumental de Colo Colo y Ecuador en la altura de Quito son los últimos dos partidos que tendrá la Selección Chilena este 2023 por Clasificatorias, las cuales se retoman en septiembre de 2024.