La Selección Chilena Femenina no pudo lograr la gran hazaña de poder quedarse con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos y terminó cayendo por la cuenta mínima ante México en el Estadio Elías Figueroa Brander, entregando todo a pesar de las diversas adversidades que atravesó.

Sobre lo que fue este compromiso, el histórico portero nacional Roberto Rojas conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que fue el desempeño de la jugadora de campo que se puso los guantes, María José Urrutia, a quien destacó por su gran entrega en un partido tan importante.

“Muy bien, hay que ser valientes también para cuándo uno pierde y también cerrar la boca y no echarle la culpa al resto. Muy bien la chica (Urrutia), con todos sus ripios que pudo tener, pero es muy valiente en querer pararse ahí y poder solucionar el problema”, comenzó señalando Rojas.

Desglosando lo que fue el partido, el ‘Tomatín’ no le reprocha nada a las jugadoras nacionales, quienes se entregaron el todo por el todo para lograr la hazaña, enfocándose de lleno siempre en lo que fue el gran objetivo, en la que dejó un importante palo.

Endler sigue generando polémica | Foto: Archivo

“Yo encuentro que Lucho Mena paró un buen equipo, es un equipo muy dinámico el de Chile, pero mientras las jugadoras adentro no sepan que son jugadoras, que no tienen que estar sacando técnicos, que no tienen que estar opinando cosas que son técnicas, es difícil que se desarrollen más las mujeres”, explicó a Bolavip.

Finalmente, Rojas le dejó un duro mensaje a la portera nacional, Christiane Endler, a quien le criticó de cierta manera su accionar en estos últimos días, los cuáles han generado mucha polémica dentro del medio futbolístico de nuestro país.

“Tiane Endler no entiende que es arquera y es arquera, ella cree que puede opinar absolutamente de todo y se le tiene que hacer caso. Ella es una ídola, se le ha tratado absolutamente bien y de repente confundimos las cosas”, cerró.