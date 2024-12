Mientras que en Colo Colo ya se empiezan a hacer la idea que Brayan Cortés partirá al extranjero, específicamente al Club León de México, ha comenzado la búsqueda de su reemplazante para el centenario.

Hasta el mmomnto hat varios nombres sobre la mesa, como Gabriel Arias, Matías Dituro, el retirado Claudio Bravo e incluso el costarricense Keylor Navas.

Y para darle una ayuda al Cacique, habló con BOLAVIP un histórico portero que brilló en el cuadro popular y también en la Selección Chilena, para muchos el mejor del fútbol chileno.

El consejo del histórico arquero nacional a Colo Colo

Se trata de Roberto Rojas, quien atendió el llamado y le envió un tremendo recado a la dirigencia de Blanco y Negro, para no contratar arqueros de una edad tan elevada.

“Va a jugar solamente por lo que él hizo en el pasado y en el presente a Colo Colo lo puede perjudicar. Colo Colo tiene que traer a un arquero de primer nivel, que esté un tiempo en el arco de Colo Colo”, comenzó diciendo.

“Colo Colo tiene que buscar un buen arquero que sea un poco más joven, que le den más tiempo de trabajar, que un arquero de 38, 39 años, que viene a jugar sus últimos cartuchos en el fútbol“, agregó.

“Y Colo Colo tiene que pensar así, no solamente en el presente, en el futuro. Colo Colo puede traer un buen arquero más joven, no estoy hablando de la calidad que él tiene, nada de eso. Colo Colo creo que está buscando un currículum más que un arquero que lo pueda tener durante años en Colo Colo y le pueda sacar buenos resultados“, completó.

Roberto Cóndor Rojas aconseja a Colo Colo en la búsqueda de su nuevo arquero.

La negativa del Cóndor Rojas al retorno de Claudio Bravo

Entrando de lleno al nombre de Claudio Bravo, quien se retiró hace tres meses, el Cóndor Rojas opinó: “Yo creo que Claudio no va a salir del retiro. También Colo Colo tiene que pensar no solamente lo que pasa hoy día, lo que pasa mañana, a dos o tres temporadas más. No puede pensar en cada año andar buscando arqueros“.

“Colo Colo tiene que buscar arqueros un poco más joven, para que permanezcan en Colo Colo mucho más tiempo”, concluyó.