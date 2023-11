Luego que el periodista Coke Hevia dijera que Gonzalo Jara estaba entre los mejores cinco centrales de la historia de la selección chilena, el debate se instaló entre expertos y medios de comunicación.

Bolavip conversó con el ex central de Universidad de Chile, Horacio Rivas, quien hizo un análisis al respecto. Lo primero que dijo el ex defensor, fue que por logros y títulos, es inevitable poner al ex Colo Colo en ese sitial.

“No es solamente dar un nombre, si no que desgranar las situaciones importantes. Si uno pone a Gonzalo Jara por títulos, recorrido y su paso internacional, sin duda que está dentro de los cinco“, comentó Rivas.

Además, sostuvo que “es evidente que lo que logró con la selección, su cantidad de partidos, las Copas Américas y porque fue un jugador demasiado importante“, manifestó.

Rivas da a conocer sus primeros tres

Para el otrora futbolista, sin duda que Gonzalo Jara sea considerado en ese escalón, va de la mano a que integró la Generación Dorada y por consiguiente, los triunfos que se obtuvieron.

“Ahora responsablemente y por quienes vimos fútbol antes de la Generación Dorada, desde luego hay futbolistas que están en ese listado y que se acoplan a esa línea“, dijo el recordado Carepato.

Ahondando en aquello, aclaró que quizás la carrera que hizo no fue tan potente como los otros integrantes y mucho menos su rendimiento. “Eso sí, lo que le favorece a Gonzalo es haber estado dentro de esos jugadores importantes, son los logros. Es algo lógico, porque si uno lo lleva ese rendimiento a los clubes donde estuvo, quizás no fue tanto y ahí la balanza se inclina acorde al fútbol que uno vio”, afirmó.

Finalmente, enfatizó que para él hay tres grandes defensores, resaltando también una figura del Ballet Azul que perfectamente podría estar en ese listado.

“Raúl Sánchez, Elías Figueroa y Alberto Quintano están en otro nivel. No vi a Raúl Sánchez ni a Carlos Pluto Contreras, pero él integró una defensa en una generación dorada de la U y con logros importantes. Sánchez, Figueroa y Quintano están en otro nivel y de ahí, sumen a los que quieran”, concluyó Rivas.

Uno de los momentos más particulares de Jara defendiendo a Chile (Photosport)

