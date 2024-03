Iván Zamorano es voz autorizada para hablar de La Roja, por lo que opinó de rendimiento del equipo chileno ante Albania. El histórico seleccionado nacional se deshizo en elogios para Eduardo Vargas y llenó de loas al joven Darío Osorio. Se ilusiona con el equipo comandado por Ricardo Gareca.

Así lo expresó Bam Bam en conversación con Radio Cooperativa. Para el exfutbolista de 57 años el análisis es claro: Chile tiene herramientas para luchar en el futuro. No solo con nuevas piezas, sino con las que ya dispone de hace larga data. En esa línea destacó a Eduardo Vargas.

“Al margen de si está jugando o no en su club, se ha reflejado históricamente que cada vez que Edu venía a la selección, rendía. Si bien ha pasado por momentos no tan buenos, todavía puede entregarle mucho a Chile”, comenzó indicando.

En dicha línea, respaldó a Turboman por su golazo ante Albania. Para Zamorano, esto expresa a qué nivel está el jugador del Atlético Mineiro. “Ayer lo demostró, tuvo una y la metió adentro, eso quiere decir que es un goleador nato”, agregó.

Eduardo Vargas recibió el respaldo de Iván Zamorano.

Iván Zamorano se ilusiona con una promesa de La Roja

Finalmente, Iván Zamorano se refirió a la irrupción de Darío Osorio en La Roja de Ricardo Gareca. Quedó feliz con lo hecho por el canterano de Universidad de Chile, tanto así que le envió un mensaje a sus críticos. Para Bam Bam no hay duda: la liga danesa ha sido un trampolín para su rendimiento.

“Lo de Osorio… en poco en tiempo en Europa, ustedes dicen que un fútbol no tan competitivo, ha crecido una enormidad. Se vio reflejado ayer”, concluyó el ídolo de la Selección Chilena.

Cuándo juega La Roja

Mientras Iván Zamorano se prepara para el Duelo de Leyendas en el Estadio Nacional, en La Roja trabajan pensando en Francia. Jugarán contra el combinado galo el martes 26 de marzo, desde las 17:00 horas, en Marsella.