La doble fecha de Clasificatorias para el Mundial de Norteamérica 2026 está a la vuelta de la esquina y en las próximas semanas se debiera conocer la nómina de jugadores que dirá presente en la Selección Chilena ante Paraguay y Ecuador.

Uno que asoma como posible es Alexis Sánchez, quien el año pasado se perdió todos los compromisos tras la Copa América de Estados Unidos por lesión y ahora está sumando minutos en el Udinese de Italia.

Más allá del momento y su vuelta a las canchas, Patricio Yáñez le hizo una tapita monumental al regreso de Alexis Sánchez a La Roja para enfrentar a los guaraníes en Asunción y a Ecuador en el Estadio Nacional.

Pato Yáñez no quiere a Alexis en La Roja. | Foto: Photosport

“Fijo lo llama. De ahí a que juegue… Alexis la última vez en la selección anduvo muy mal, nadie recuerda y Gareca se pone la venda en los ojos y sigue insistiendo en un jugador que no tiene rendimiento y no tienes cómo evaluar”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Yáñez asegura que, si dependiera de él, Alexis Sánchez no tendría cabida en esta Selección Chilena: “Si estoy al mando de La Roja no llamo a Alexis, porque no va a aportar nada distinto a lo que hay, nada diferente”, sumó.

¿Habrá llamado por parte de Ricardo Gareca? El Tigre debería comunicar pronto la lista de jugadores citados para la vital fecha de Clasificatorias donde La Roja se jugará su presencia en la próxima cita mundialista.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile debe viaja hasta a Asunción para enfrentar a Paraguay el 20 de marzo, mientras que el compromiso frente a los ecuatorianos está pactado para el 25 del mismo mes en el Estadio Nacional.