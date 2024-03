Darío Osorio comienza a ganarse un espacio en el equipo titular de La Roja. El joven delantero de 20 años fue figura contra Albania, por lo que los programas deportivos no escatimaron en analizar su rendimiento en tal encuentro. En dicha línea, el jugador del FC Midtjylland recibió una curiosa crítica de Juvenal Olmos.

En los micrófonos de TNT Sports, el exfutbolista aseguró que el canterano de Universidad de Chile no tiene velocidad para jugar por las bandas. Para el otrora entrenador de La Roja, el zurdo debe desenvolverse en el mediocampo y con la cancha de frente. Según él, eso le ayudará a combatir sus debilidades.

“Es un jugador que va a terminar jugando al costado del volante central. Tiene buen remate, buena visión de campo para estar siempre de siempre. Tiene estas lagunas, pero cuando tenga más madurez, va a jugar permanentemente en contacto con el balón. Con sus condiciones de remate y de juego va a terminar ahí…”, comenzó indicando.

Cuestionado por sus mismos compañeros de panel, Juvenal Olmos no titubeó y siguió entregando su opinión sobre el novel atacante. “No tiene la velocidad para jugar por banda. No le conté una vez que haya enfrentado a su lateral y se lo haya llevado por fuera. En 90 minutos nunca fue por fuera. No tiene ese perfil de explosión”, agregó.

Darío Osorio fue de las figuras de La Roja ante Albania.

Comparó a Darío Osorio con Patricio Yáñez

Finalmente, ante la sorpresa de sus compañeros de panel (Claudio Borghi, Johnny Herrera, Gonzalo Fouillioux y Manuel De Tezanos), el retirado jugador de 61 años argumentó sus dichos comparando a Darío Osorio con históricos de La Roja. Recibió cuestionamientos por parte de sus acompañantes en el programa.

“No tiene la velocidad del Pato Yáñez ni de Alexis Sánchez. Los goles que hace son con diagonales hacia adentro”, concluyó Juvenal Olmos.

Cuándo juega La Roja

El próximo partido de Chile será contra Francia. Se jugará el martes 26 de marzo, desde las 17:00 horas, en el Estadio Vélodrome.