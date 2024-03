Iván Zamorano y su nuevo jugador regalón en la Selección Chilena: "Cada vez más me sorprende lo de..."

La Selección Chilena se llenó de ilusión tras lo que fue este reciente Fecha FIFA, en donde los dirigidos por Ricardo Gareca dejaron una muy buena impresión futbolística tras lo que fueron sus partidos ante las Selecciones de Albania y Francia.

A lo que fue esta gira por Europa, un histórico de ‘La Roja’ como lo es Iván Zamorano conversó con el programa ‘F90’ de ESPN y fue consultado por su jugador preferido de esta nueva era en Chile, en la que sorprendió al deshacer en elogios a Rodrigo Echeverría.

“A mí cada vez más me sorprende lo de Echeverría, creo que es un tipo que ha crecido muchísimo en el fútbol argentino”, partió declarando Zamorano.

Por otros de los jugadores que ‘Bam Bam’ mostró su gran ilusión es por Darío Osorio, a quien no le sorprende para nada sus enormes condiciones y quedó contento por lo que ha sido su evolución futbolística en este último tiempo, en donde lo perfila como pieza fija en esta selección.

Osorio anotó ante Francia en el amistoso | Foto: Archivo

“Lo de Osorio no me sorprende, porque yo ya le había visto estas cosas que hace ahora, con un ritmo ahora más elevado desde el punto de potencia física, de personalidad, yo creo que está con una proyección enorme. Yo creo que Osorio va ser titular en la Copa América. En estos dos partidos lo vi muy maduro, lo vi con otra personalidad”, declaró.

Finalmente, Zamorano rremarcó a otros jugadores que han tenido una importante aparición dentro de la Selección Chilena como lo son Gabriel Suazo, Víctor Dávila y en donde también mencionó que le seduce mucho lo que puede entregar César Pérez.

“También me gusta el chico Pérez, seguimos creciendo. Lo de Suazo no es sorpresa, está en un fútbol exigente donde es titular indiscutible, Dávila viene de un fútbol ruso, donde compite bien, con mayor razón me parece que Gareca le ha dado la confianza para desarrollarse y ser útiles en estos dos partidos”, concluyó.