En la Selección Chilena hubieron noticias en estos últimos días, en donde el estratega de ‘La Roja’, Ricardo Gareca entregó su convocatoria para lo que serán los duelos ante Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Dentro de esta nueva nómina, sin duda que una de las grandes ausencias es la del portero nacional, Claudio Bravo, quien no dice presente en esta convocatoria ante su escaso trabajo futbolístico en las últimas semanas, en donde el histórico se mantiene sin club.

Sobre esta ausencia, un histórico ‘Bicampeón de América’ como lo es Jean Beausejour tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN y se refirió a la no convocatoria de Bravo, la que considera un tremendo problema para el equipo de todos en estos duelos claves.

“Lo que a mí me genera un problema que no esté Claudio, no porque Brayan no esté en condiciones, lo ha demostrado en Copa Libertadores, sino para darle continuidad a ese trabajo que se venía haciendo con los amistosos y la Copa América”, declaró el ‘Bose’.

Bravo no dirá presente en La Roja | Foto: Photosport

Finalmente, Beausejour remarca que esta ausencia de Bravo es significativa para la Selección Chilena y quien tome los guantes para proteger el arco de ‘La Roja’, tendrá un complicada misión en el proceso de Ricardo Gareca.

“En ese sentido a lo mejor para el entrenador sin duda esto le genera cierta complicación, hoy día mismo al que le toca actuar contra Argentina, va a venir después de un largo período en no haber estado en la selección”, finalizó.