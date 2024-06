Jean Beausejour y el hombre irremplazable en la Selección Chilena: "No hay un jugador como..."

Chile está a tan solo días de iniciar lo que será un nuevo e importante desafío, en el que el equipo dirigido por Ricardo Gareca debe afrontar una nueva edición de la Copa América, en el que ‘La Roja’ espera poder tener un buen desempeño en esta competencia que se disputará en Estados Unidos.

A lo que es esto, el ex futbolista Jean Beausejour tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN, en donde remarcó la gran importancia que tendrá este jugador en ‘La Roja’, nombrando al volante del Flamengo, Erick Pulgar.

“Sin tener antecedentes y después de ver el recorrido de estos tres partidos, a mí me encanta el ‘Eche’ (Echeverría), me encanta, pero hoy día mismo en la selección en este plantel no hay un jugador como Erick Pulgar”, comenzó indicando Beausejour.

Siguiendo en dicha línea, el ‘Bose’ apuntó en que el volante de la selección oficia de un importante rol dentro del terreno de juego, ya que lo ve como el jugador que entabla de la mejor forma el nexo con el ataque del equipo con su rica calidad técnica.

Para Beausejour Pulgar es irremplazable | Foto: Photosport

“Desde lo que yo veo, si uno lo va mirando el que mayor conexión genera con estos tres: Valdés, Sánchez y Dávila, se da una conexión natural, Pulgar encontrandolos ahí entrelineas”, señala.

Finalmente, Beausejour ya pensando en lo que será el debut de la Selección Chilena ante la Selección de Perú, indica que hoy en día el puesto de Erick Pulgar es indispensable dentro del equipo de Ricardo Gareca.

“Ese puesto no sé si hoy en día está tanto en discusión”, cerró.