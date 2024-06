Ex portero se mostró enfadado con el desempeño del goleador histórico de La Roja.

Johnny Herrera no le perdona el mal partido a Alexis Sánchez: "Confunde a sus compañeros"

Tras el amargo empate de la selección chilena ante Perú por Copa América que terminó igualado sin goles, desde luego, generó más críticas que buenos comentarios al cometido de los nacionales.

Es así, como los diversos paneles en los análisis televisivos en noche de viernes, tuvieron que comentar lo que vieron en la cancha del AT&T Stadium en Arlington y que no dejó felices a nadie.

Uno de ellos fue Johnny Herrera, quien apuntó sus dardos a un jugador en especial de La Roja, Alexis Sánchez. Al Samurai, le molestó que el Niño Maravilla le incomodó de sobremanera el partido que hizo el atacante del Inter de Milán.

“De una forma Alexis al querer hacer tanto, confunde a sus compañeros. Se salta a Pulgar, Marcelino, a las bandas y donde está en tantos lugares confunde al equipo. Quizás fue el que más balones perdió en el partido. ¿Qué dice eso? Trató de hacer cosas que no son para él. Quizá es verlo en una posición y no en todas por crear”, dijo un molesto Herrera en el panel de Todos Somos Técnicos.

Mucha molestia generó el partido de Alexis ante Perú (Photosport)

Herrera se chorea con Alexis

Siguiendo en su observación, el portero campeón de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile en 201 fue categórico y enfatizó que Sánchez no puede andar en todos los lados de la cancha, ya que eso enreda a sus compañeros.

“Muchas cosas no le competen, querer crear, llegar, hacer el gol y confunde el equipo. Lo bueno que se termina empatando y Claudio anduvo bien, pero se puede corregir, pero hay que dar un remezón y no saltarse posiciones”, afirmó el ex golero.

Finalmente, repasó con todo al tocopillano, “eso es lo que tiene que ser, que venga un central, Claudio o un volante que le diga acá no sirves, quintando la pelota 70 metros del arco no sirves”, concluyó Herrera.