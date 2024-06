Decepción. Ese es el concepto que predomina en el ambiente nacional tras el pobre empate cero a cero de la selección chilena ante su similar de Perú en el arranque de la Copa América 2024.

Y BOLAVIP CHILE fue a buscar opiniones y conversó con el ex futbolista, Miguel Ángel Neira, quien de entrada encontró que el partido entre chilenos e incaicos, fue de un pobre nivel.

“Los dos equipos bastante malos, bastante mediocres. Poco fútbol en ambas partes, solo correr, foul, foul. La verdad, un partido bastante malo, Chile me decepcionó”, afirmó Neira.

Ahondando en aquello, el mundialista en España 1982 encontró que los nacionales jugaron al choque donde según su parecer, dos jugaron lo defraudaron.

“Jugamos como Perú, a chocar, a trabar. Yo lo anticipé y dije que Osorio con Dávila no eran buenos jugadores, ellos anduvieron bien en partidos amistosos que es totalmente distinto a jugar por los puntos”, sentenció Neira, quien de paso tuvo una dura apreciación de lo que hizo el ex Universidad de Chile. “Osorio dio pena, algo dio Dávila, pero en general no me gustó Chile, para nada”, enfatizó.

Neira: “Un suertazo con Argentina, quizás”

Ahora, el desafío es mayor nada más ni nada menos que ante Argentina, actual campeón del mundo. Para el ex jugador de Universidad Católica son partidos que pueden generar alguna sorpresa, pero habrá que tener algo de suerte, también.

“Hay que mejorar mucho para el próximo partido, pero en esos partidos nunca se sabe. Argentina no viene jugando tan bien, un suertazo por ahí y eso sería todo”, confesó.

Al cierre, nuevamente se mostró apenado por el escaso poder ofensivo de La Roja. “No se si el arquero de Perú atajó alguna pelota, no le llegó ninguna a las manos, entonces eso es preocupante”, concluyó Neira.

Neira quedó decepcionado del partido de La Roja (Archivo)

¿Cuál es el próximo partido de Chile en la Copa América?

Este martes, la selección chilena volverá a la cancha por Copa América para enfrentar a Argentina, actuales campeones del Mundo y del continente. El partido comenzará a las 20 horas de nuestro país en el MetLife Stadium de New Jersey.