El ex portero le hizo un fuerte tirón de orejas al trabajo de Ricardo Gareca en la Selección Chilena

Una noche para el olvido fue la que se vivió hoy en el Estadio Nacional, en donde la Selección Chilena sufrió una histórica derrota, en la que cayó por 2-1 ante la Selección de Bolivia y esfuma en gran parte la ilusión de decir presente en el próximo Mundial.

A lo que fue este partido, el ex futbolista, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports e hizo un duro análisis a este papelón, en la que siente que hay jugador para hacer un mucho mejor trabajo que el que se ha hecho hoy.

“Está bien, nuestro fútbol está muy deteriorado, pero si uno analiza el plantel de Chile y lo compara con Bolivia, por nombres es por lejos mejor que Bolivia, es por lejos mejor que Venezuela, peleando con Paraguay y es por lejos mejor que Perú y el séptimo clasifica”, comenzó señalando Herrera.

Sosteniendo aquello, el ‘Samurái’ agregó a su análisis “acá hay algo más de fondo, un trabajo que no se está haciendo, o que la forma en la que está jugando Chile no está siendo buena, los cambios el otro día desdibujaron al equipo contra Argentina, perdía 1-0, un partido que todavía podía pelear siendo optimistas y los cambios desdibujaron al equipo”.

Para el ‘Bicampeón de América’ fue un completo despropósito lo que hizo Ricardo Gareca con la alineación que saltó al campo de juego, en la que jugadores como Darío Osorio y Víctor Dávila estuvieron lejos de jugar en sus posiciones en las que ellos habitualmente juegan en sus clubes.

“Hoy día yo dije ¿Osorio va de interior?, yo pensaba que eran especulaciones periodísticas y que no eran a lugar, ¿Dávila de interior?, Cuando Chile atacaba ¿Quién iba a defender?, los dos goles fueron calcados, porque Chile no tenía equilibrio, Chile hoy fueron unos zombies, porque estaban totalmente desorientados”, declaró.

Gareca se llena de criticas en La Roja | Foto: Photosport

Finalmente, Herrera le hizo un fuerte tirón de orejas al entrenador de la Selección Chilena, en la que le pidió hacer una dura autocrítica por lo que ha sido su trabajo en ‘La Roja’ y que para salir adelante de este momento, se necesita un importante remezón desde la interna para lo que resta de Eliminatorias.

“Profesor Gareca me desilusionó mucho en esta doble fecha, uno siempre esperaba mucho más de él por sus antecedentes, hoy día aparte lo individual tampoco fue bueno, Paulo Díaz no estuvo ni cerca de su rendimiento, a Palacios le dieron la oportunidad de partido completo y nada”

“Yo creo que aún no estamos fuera del Mundial, pero sí hay que tener un remezón firme, profesor Gareca tiene que tener una autocrítica fuerte, que por qué no le gustan los dos jugadores que juegan de titular en el puntero del fútbol argentino, que es mil veces competente que el nuestro y no los utiliza, también tiene que hacer una autocrítica”, finalizó.