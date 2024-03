Johnny Herrera sobre posible nominación de Arturo Vidal a la Roja: “Si no está a plenitud, no puede estar en la Selección”

Arturo Vidal no estuvo en la Selección Chilena en los partidos ante Albania y Francia por la fecha FIFA de marzo. Johnny Herrera entregó su posición respecto a los próximos desafíos que vienen para la Roja de Ricardo Gareca.

“Los que no fueron o los que estuvieron en la banca suman como plantel nomás y los que jugaron y lo hicieron bien se tienen que mantener, porque es la ley del fútbol, es la ley de la vida”, expresó el exfutbolista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Herrera pasó a referirse al King y recordó que lo destacó en el pasado “Arturo Vidal tremendo currículum, extraordinario. En su minuto dije que era el corazón de la Selección y lo sostengo cuando el estuvo tipo bien, hasta que estuvo bien”

No obstante, el exgolero mencionó que de no estar al 100 por ciento el jugador no debiese integrar la Roja: “Pero si el tipo no está a plenitud no puede estar en la Selección”.

¿Contra quién jugará la Selección Chilena sus próximos dos partidos amistosos?

El presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, confirmó un partido con Paraguay en junio y también adelantó que está casi listo un compromiso frente a Bolivia. Aquello en la antesala a la Copa América de Estados Unidos 2024.

“El martes 11 de junio tendremos un partido con Paraguay, en el Estadio Nacional, a las 20:00 horas. Y posteriormente, es probable que en Estados Unidos juguemos con Bolivia”, expresó el directivo en diálogo con Radio ADN.