Johnny Herrera se refirió a un posible técnico para reemplazar a Eduardo Berizzo en la Selección Chilena. El exfutbolista antes de que el estratega renunciara a su cargo, comentó quién puede asumir el rol como estratega.

“Yo voy a buscar a Quinteros. No es tan caro, no como lo que gana Berizzo por ejemplo. No es que me quiera meter en el bolsillo de lo que gana la gente, pero me refiero a la situación de la ANFP que está muy mal económicamente. Por tanto, un técnico que a lo mejor está un peldaño más bajo que los top de línea como Gareca”, explicó el exfutbolista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El bicampeón de América considera que aún se puede revertir la situación. “Cambiar al entrenador te da todas las posibilidades. Con lo horrible que has jugado, estás a tres puntos de clasificar directo, a dos puntos”.

Herrera valoró el estilo del entrenador santafesino. “Es la forma cómo juega Quinteros. Es el entrenador de Colo Colo, pero va para adelante. Por último el tipo es valiente, va a buscar los partidos, lo demostró en la Copa Libertadores”.

Johnny Herrera muestra su gusto futbolístico por Gustavo Quinteros para ser entrenador de La Roja (Foto: Photosport)

¿Cuándo finaliza el contrato de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

El entrenador del Cacique finaliza su contrato a final de la temporada. En su experiencia cuenta con pasos por las selecciones de Bolivia y Ecuador, donde dirigió en Eliminatorias.