Jorge Aravena se pone furia con la opción de Quinteros como DT de La Roja: “No me gusta para nada”

Jorge Aravena no se guarda nada y no quiere ver ni en pintura a Gustavo Quinteros con el buzo de la Selección Chilena. El Mortero es uno de los goleadores históricos de la UC y también trascendió con La Roja.

Por ello, el ex volante de la Selección Chilena fue tajante en su diálogo con Bolavip y no quiere ver en lo absoluto a Quinteros, quien aparece como uno de los grandes candidatos para suceder a Eduardo Berizzo si no gana a Perú y Venezuela.

“No, no me gusta para nada el nombre de Gustavo Quinteros”, dijo tajante el Mortero, quien sí tiene a sus candidatos y aparece por los palos con dos opciones nacionales: “Prefiero a Jaime García o a Gustavo Huerta“.

Jorge Aravena no quiere ver ni en pintura a Quinteros en la banca de la Roja (Photosport)

Aravena en un escueto pero decidor diálogo es tajante al mencionar las razones por las que no está ni ahí con Quinteros y las que le hace la cruz al argentino, para tomar las riendas de Chile pese a su experiencia con Colo Colo y la Selección de Bolivia.

“Quinteros cuando gana es maravilloso y cuando pierde es el árbitro, son los jugadores que no entendieron en la cancha, el clima. Siempre hay excusas“, agregó.

Ni el Tigre lo seduce

Otra de las opciones que aparece en el horizonte de Chile es la de Ricardo Gareca, quien ha sido tentado en más de una vez para estar en el banco de La Roja.

“No me gusta tampoco Ricardo Gareca, así de sencillo. Prefiero a García o a Huerta, punto”, indicó el Mortero.

¿Qué viene para La Roja?

El 12 de octubre Chile recibirá a Perú en el Estadio Monumental de Colo Colo para, cinco días después, desplazarse a tierras llaneras para enfrentar a Venezuela.