Ricardo Gareca inicia su proceso como entrenador de la Selección Chilena. El ex DT de La Roja, Jorge Garcés, evaluó de buena forma el discurso del Tigre en su presentación y valoró que no cerrara puerta a nadie en su llegada

“Al margen de escuchar todo lo que se pueda escuchar, lo que uno espera es lo que viene, que es el trabajo, que es la práctica. La teoría a veces suena muy bonita en todo orden de cosas. Como colega me imagino que él preparó el discurso y era más o menos lo que se tenía que escuchar”, dijo Peineta en conversación con Bolavip Chile.

El estratega chileno aseguró que La Roja no está en condiciones de prescindir de algún futbolista: “El técnico cuando recién llega tiene que apostar a todo, tiene que abrir las puertas de su trabajo para todos, todo suma. Lo lógico es que no reste nada y en nuestro país, en nuestra selección, no estamos como para restar a nadie“.

Garcés reveló lo que quería preguntar al Tigre: “Le hubiese preguntado qué es lo que más le sedujo de tomar a la selección, porque uno cuando toma desafíos como este, analiza lo que tiene, lo que va a encontrar. A mí me ha tocado salvar muchos equipos en situaciones difíciles y previo a dar el paso, analizo el material humano que tiene la institución, que tiene el plantel”.

“La situación en que está Chile meritaba un análisis muy profundo. No es como cuando llegó Marcelo Bielsa con un grupo juvenil extraordinario, que luego nos demostraron que sí eran extraordinarios, que eran figuras”, complementó el DT campeón con Santiago Wanderers.

Ricardo Gareca es el nuevo DT de la Selección Chilena (Foto: Photosport)

Además tuvo elogios para Claudio Bravo, quien ahora tiene la chance de regresar a la Selección Chilena: “Es un referente. Desde que empezó su carrera sabíamos la categoría de Claudio y lo que ha ido demostrando a través de su trayectoria”.

Jorge Garcés mantiene cautela con la situación de La Roja Sub 23

La Selección Chilena Sub 23 debutó con una caída 1-0 ante Perú en el Preolímpico de Venezuela. Ahora enfrentará a Uruguay este sábado a las 19:00 en un duelo clave, donde debe sumar para no comenzar a despedirse de la competición.

Peineta evita mencionar la palabra fracaso y se mostró cauteloso: “Nosotros los técnicos pronunciamos poco esa palabra, porque es complejo. Habrá que esperar. A priori no es bueno aventurar ni positivos y menos negativos. Esperamos a lo que va a pasar mañana, vamos a enfrentar a una selección en la misma situación nuestra”.