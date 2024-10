El ex volante creativo de La Roja le llama la atención a Ricardo Gareca por las posibles formaciones que ensayó ante Brasil.

La Selección Chilena tiene un importante compromiso por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 este jueves, donde deberá recibir la visita de Brasil con la obligación de dejar los tres puntos en casa.

Ricardo Gareca ha ensayado dos formaciones para enfrentar al conjunto brasileño y ninguna de las dos llena el paladar de Jorge Valdivia, quien en ESPN Chile largó: “Kuscevic vive un momento bueno en Brasil, juega en un equipo que se consolidó allá y es regular este año”.

La Roja se prepara para enfrentar a Brasil. | Foto: Photosport

“Esto es personal, Gareca decide e interpreta que un jugador le puede rendir más en una posición que no es habitual ni la que juega. Por ahí el jueves no es la misma, pero a mí me gustaría verlo de central con Maripán. A mí los jugadores dámelos en la posición que normalmente juega y tiene como característica su posición”, sumó.

En esa línea, Valdivia le llama la atención al DT por usar jugadores en posiciones distintas a las de sus clubes: “Cuando jugó Osorio de interior por la derecha y Dávila por la izquierda se vieron muy mal. Si ya tienes la experiencia de posicionar a jugadores que no tienen esa lectura, no sigas poniendo jugadores en un sector de la cancha que no es el habitual”.

“Mientras los jugadores no estén en una posición que ellos normalmente manejan, es muy difícil. Nos puede gustar más o menos, a mí me gustaría que juegue Cabral o Palacios y no vemos a ninguno de los dos”, complementó en el cierre.

Lo que viene para La Roja

La Roja recibe a Brasil este jueves 10 de octubre a las 9 de la noche y, posterior al partido frente a Brasil, entrenarán en Santiago antes de emprender rumbo a Barranquilla para medirse con Colombia el próximo martes.