Esta tarde se dio a conocer la nueva nómina de la Selección Chilena para los duelos de octubre ante Brasil y Colombia. Como en cada nómina, hubo grandes damnificados, algunos que estuvieron en convocatorias pasadas, otros que no.

El más bullado ha sido el caso de Ben Brereton, de quien se especuló que no era del gusto de Ricardo Gareca, algo que el propio DT de La Roja desmintió tajantemente.

“Me gusta (Ben), imagínese que si no me hubiese gustado, no lo hubiese convocado ¡Cómo voy a convocar a un jugador que no me gusta! Eso es alguna percepción de ustedes (periodistas)”, recalcó el estratega.

Pero además del atacante del Southampton de la Premier League, la crítica echó de menos a jugadores como Felipe Mora, delantero del Portland Timbers de la MLS, jugador que en agosto marcó un doblete por su club ante el ST Louis City.

Los jugadores que se extrañaron en la nómina de Ricardo Gareca

Mauricio Isla fue otro de los nombres que quedaron fuera de la nómina de Ricardo Gareca. El “Huaso” de hecho fue el capitán en los últimos encuentros ante Argentina y Bolivia.

Bruno Barticciotto, presente en la nómina pasada y luego liberado por lesión, fue otra de las grandes ausencias. El jugador está totalmente recuperado de sus molestias y estaba listo para volver, sin embargo, el “Tigre” decidió lo contrario.

Quizás el menos esperado, pero uno de los que más se pedía, era el nombre de Iván Román. El central de 18 años de Palestino ha demostrado un nivel notable tanto en el plano local como internacional. De hecho, anotó con los “Baisanos” tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana.

Iván Román no fue considerado por Ricardo Gareca

Críticos como Coke Hevia y gran parte del panel de Radio ADN estuvieron de acuerdo en ello: se extrañó la presencia de Iván Román.

¿Cuándo son los próximos partidos de La Roja?

La Roja jugará los días 10 y 15 de octubre. Primero, en condición de local, recibirá a Brasil en el Estadio Nacional. Luego, viajará hasta el infierno de Barranquilla para enfrentar a la Selección Colombiana.