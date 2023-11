Jorge Valdivia se lanza contra las quejas de Alexis Sánchez: "Que una o dos duchas estén malas, no influyen para hacer bien las cosas en la cancha”

En la Selección Chilena ha generado bastante polémica lo que fueron los dichos de Alexis Sánchez en los últimos días sobre las instalaciones de Juan Pinto Durán y el Estadio Monumental, las que encontró a personajes en contra y a favor de los dichos del ‘Tocopillano’.

Sobre este tema, el ex volante de Colo Colo y la Selección Chilena, Jorge Valdivia tomó la palabra en Radio ADN para referirse a esta problemática, en la que no se mostró muy de acuerdo con la postura que tomó el delantero del Inter de Milán.

“Yo nunca me queje sobre estas situaciones que nos hizo saber Alexis, es cierto que por años en Juan Pinto Durán habían algunas que no funcionaban, después mejoraron algunas bastantes, en el Monumental también, cuando jugaba en Colo Colo también habían un par de duchas que no funcionaban”, comenzó indicando Sánchez.

Siguiendo en aquello, el ‘Mago’ no negó que Alexis Sánchez está completamente en su derecho para poder manifestar este problema, los cuáles indica que también se vienen dando desde hace un tiempo.

Las palabras de Sánchez siguen generando repercusión | Foto: Photosport

“Uno después lo normaliza y lo naturaliza, después termina como entendiendo como que no tenemos derechos de quejarnos, Alexis está en su derecho de sentir que en esa situaciones o problemas que no son dentro de la cancha, les afectan en su rendimiento, está en su derecho, pero son hechos que se vienen arrastrando hace tiempo”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia explica que si bien considera que el ‘Maravilla’ tiene todo su derecho para manifestarse, el hoy ‘Tenor 10’ indica que estos problemas no deberían influir en demasía para el desarrollo futbolístico dentro del equipo.

“¿Que eso influye en el rendimiento? ahí yo creo que no influye, no tiene mayor relevancia que una o dos duchas estén malas, para después no hacer bien las cosas en la cancha”.

“No comparto mucho esa queja pública que hace Alexis. Él viene del Inter, de Europa, ha estado en los mejores equipos del mundo, entonces él siente que esas condiciones son mínimas para un jugador de selección”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja ahora se mentalizará para lo que será su crucial encuentro por la sexta fecha de estas Eliminatorias, en la que deberá viajar a Quito para enfrentarse ante Ecuador el martes 21 de noviembre a partir de las 20:30 horas.