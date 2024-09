Jorge Valdivia se las canta claritas a Ricardo Gareca en la Selección Chilena: "Yo no quiero que Osorio me..."

Hace unos instantes el entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca entregó una nueva convocatoria de 26 jugadores en ‘La Roja’ pensando en lo que serán los próximos duelos ante Brasil y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Sobre esto, un ex futbolista y que fue parte del equipo de todos como lo es Jorge Valdivia comentó en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN esta nómina, en la que no quedó muy conforme por la escases de centrodelanteros en esta doble fecha.

“Siguiendo en esa búsqueda de una identidad futbolística, no tienes un nueve, si ese es el tema, ahí está el cuestionamiento que quizás puede abrirse. ¿Qué es lo que no hace falta? el gol y no tenemos un nueve”, comenzó señalando Valdivia.

A lo que fue esta convocatoria, el ‘Mago’ deja en evidencia una importante vuelta de carnero que se dio el seleccionador de ‘La Roja’ en esta nueva nómina sobre una decisión que tomó anteriormente.

Gareca toma una importante decisión en ‘La Roja’ | Foto: Photosport

“Cuando la razón de la nominación de Eugenio Mena se refiere un poco a la experiencia y ahora que quizás necesitas más experiencia, porque la situación está mucho más jodida que contra Argentina y Bolivia, no vemos a alguien quizás de mucha experiencia, ejemplo Mauricio Isla”, explicó.

Finalmente, Valdivia le dejó un importante mensaje a Ricardo Gareca pensando en los próximos partidos de la Selección Chilena, en la que hace alusión a un jugador en particular como lo es Darío Osorio.

“Nosotros vemos de afuera que aún no hay algo definido en la Selección y ve cierta confusión en los jugadores, yo quiero que Osorio juegue en su posición, quiero que Dávila juegue en su posición, que Palacios juegue en su posición, yo no quiero que Osorio me juegue detrás del nueve o de volante interior mixto, porque no es su posición”, cerró.