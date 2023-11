Jorge Valdivia sorprende a todo el mundo y elige al jugador de La Roja que no puede faltar nunca: "Para mí es titular siempre"

Nicolás Córdova tuvo un amargo debut en la banca de la Selección Chilena tras caer por la cuenta mínima ante Ecuador, compromiso que, si bien siempre se presentó desfavorable, Chile logró equiparar en los minutos finales.

El primer tiempo de La Roja y del frente de ataque en Chile fue para el olvido, donde ni Alexis Sánchez ni Alexander Aravena lograron incomodar a un Ecuador que se plantó bien en la cancha y le cerró los caminos al combinado nacional.

“Me imagino yo que uno se queda con el partido de Aravena que fue pobre, que tuvo poca participación y sí, tuvo poca participación”, analizó el ex seleccionado nacional, Jorge Valdivia en ESPN Chile.

Aravena tuvo un complicado partido ante Ecuador. | Foto: Photosport

Valdivia exculpa un poco a ‘Monito’: “Con quién triangulaba, con quien hacía una pared o a quién tenía adelante. Claro, tuvo situaciones en la que lo encontraron en una posición favorable, donde lo ubicó bien Córdova, pero se quedó sin oportunidades, sin asociación, sin un socio que lo pudiese ayudar”.

“De lo defensivo uno ve ciertas mejoras, pero en lo ofensivo aún nos falta. El partido de Aravena es un poco lo que hizo Damián Pizarro frente a Paraguay, con pocas oportunidades, pocos espacios y la película es lo que hizo Ben, Osorio y Dávila, pero con espacios es más fácil”, complementó.

En el cierre y para que no le quede duda a nadie, Valdivia asegura que Aravena no puede salir del once inicial pese a su irregular partido ante Ecuador y le presta el hombro completo de aquí en más: “Para mí es titular siempre”, cerró.

Chile se queda atrás en la tabla

La Roja sumó solo un punto en esta pasada y quedó octavo con 5 unidades, las mismas que Paraguay, pero con peor diferencia de gol. En el fondo solo se supera a Bolivia y Perú que marchan penúltimo y último, respectivamente.

El panorama de La Roja

Chile se volverá a juntar en marzo para disputar compromisos amistosos en Europa y luego preparará lo que será la Copa América de Estados Unidos 2024 y la reanudación de las Clasificatorias mundialistas en septiembre.