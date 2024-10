El Mago no cuestiona el argumento de “problema personal” que entregó la Joya y no considera que esta situación tenga que ver con lo que habló el futbolista antes de integrarse a la Roja para la fecha FIFA de octubre.

Jorge Valdivia fue consultado por la salida de Carlos Palacios de la Selección Chilena por “motivos personales”. El Mago en primera instancia aseguró no estar muy al tanto de la situación.

“Me preguntaron ahora recién allá afuera un colega tuyo y fue como ‘qué paso, no entiendo’. No le entendí la pregunta. Ahora que me contextualizas más entiendo que algunos jugadores fueron liberados de la selección”, mencionó en diálogo con TVN.

En ese aspecto, se refirió a la desconvocatoria de Esteban Pavez, quien está afectado por neumonía: “Neumonía no hay mucho que argumentar, porque no es una cuestión del jugador, ni tampoco técnica, es una cuestión más médica”.

Luego comentó la salida de Palacios de la Roja para el encuentro ante Colombia: “Lo de Carlos Palacios si él se excusó con problemas familiares, me imagino que no tenemos por qué no creerle”.

Carlos Palacios no estará en el partido de la Selección Chilena ante Colombia. (Foto: Photosport)

Jorge Valdivia no quiere entrar interpretaciones sobre la salida de Carlos Palacios de la Selección Chilena

El Mago hizo una reflexión sobre las desconvocatorias de Pavez y Palacios: “Cada uno es libre de actuar, de tomar ciertas determinaciones, de posicionarse, pero si una de las salidas es por tema médico no mucho que agregar y después no creo que alguien juegue con un tema familiar para salir de la Selección”.

En ese aspecto, considera que lo de la Joya no tiene que ver con las declaraciones previas a integrarse a la Roja: “A no interpretar. Es difícil, porque da cabida para la interpretación. En lo personal, no me atrevería a interpretar un problema familiar para especular que no quiso viajar por lo que habló antes de integrarse a la selección, de querer jugar en Colo Colo. No creo que así sea”.

Además, dejó un mensaje para los futbolistas que estarán ante Colombia: “Quienes se quedan y quienes viajan, a representarnos de la mejor manera posible”.