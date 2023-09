José Toño Prieto no tiene piedad con Eduardo Berizzo: "Se hizo dos autogoles con Alexis Sánchez y Claudio Bravo"

Bastante accidentada está siendo el inicio del proceso eliminatorio para la selección chilena rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Todo comienza con el no llamado a Claudio Bravo, lo que dividió aguas. Luego, la decisión de que Alexis Sánchez no viaje a Montevideo a jugar con Uruguay en razón de lo fuera de competencia que está el Niño Maravilla.

Dos temas que son culpa de Eduardo Berizzo según el comentarista de Radio Cooperativa, José Toño Prieto. “Primero, no hay reemplazante de Alexis, no hay un jugador del nivel de Alexis, no hay un jugador de campo que esté en una de las cinco grandes ligas de Europa”, indica.

Luego agrega que “segundo, no hay un arquero como Claudio Bravo. Dos autogoles de Eduardo Berizzo, no puede prescindir de él más allá de que esté lesionado”.

Toño Prieto molesto por la ausencia de Claudio Bravo en la selección chilena.

Y en esa línea aporta que “Alexis probablemente no debió ser convocado porque estará muy lejos de su nivel”.

Toño Prieto que ante la ausencia del Niño Maravilla “es el momento de los jóvenes, si no está Sánchez, Aravena es una opción, serán partidos de un nivel alto y él no ha jugado a ese nivel”.

Respecto a Vidal, estando Aránguiz tienes ahí la alternativa y Víctor Mendez está creciendo y debe estar, tiene la confianza de Berizzo y el Diego Valdés del América tendrá que aparecer en la selección y no hay más

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile jugará frente a Uruguay este viernes en el Estadio Centenario de Montevideo y después recibirá a Colombia el martes 12 de septiembre en el Estadio Monumental.