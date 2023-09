Eduardo Berizzo decidió no citar a Claudio Bravo a la Selección Chilena para los partidos ante Uruguay en Montevideo y Colombia en Santiago en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. El estratega dio el motivo para no convocar al arquero del Real Betis.

“Con respecto a Claudio Bravo le contesto claramente: las nóminas hablan por sí solas. Pero si necesita más claridad, la no convocatoria obedece a la negativa de venir en la fecha pasada”, explicó el entrenador de La Roja en conferencia de prensa.

La explicación no gustó para nada a Rodrigo Sepúlveda. El periodista entregó su descargo en Meganoticias. “No me puedo morder la lengua, no me puedo callar con esto”, dijo de entrada.

“Resulta que Berizzo no llamó a Claudio Bravo y lo que dice -que tiene todo el derecho de llamar a quien quiera a la selección- como que establece que él llama a la nómina a los que están comprometidos, como los que quieren ir a la selección”, agregó el comunicador.

Sepúlveda asegura que daba lo mismo la ausencia de Bravo ante Cuba y República Dominicana

El comunicador entiende el motivo del bicampeón de América para restarse de los amistosos de junio. “Claudio Bravo no va a los partidos contra Cuba, República Dominicana y Bolivia, partidos amistosos porque se toma vacaciones. Venía de una jornada dura, extenuante, exigente y tenía todo el derecho a tomarse vacaciones”.

Sepúlveda fue más allá y considera que dos de los tres partidos no sumaban mucho. “Tenía todo el derecho a tomarse vacaciones ¿Qué iba a ganar Claudio Bravo con dos partidos que eran un chiste? contra Cuba y República Dominicana, las cosas como son. Partidos mentirosos. No se puede sacar ninguna conclusión ni con Cuba ni con República Dominicana ¿Ganaba Chile con Bravo? Daba lo mismo ¿Iba a ganar experiencia Claudio Bravo? Daba lo mismo, no existían los partidos”.

Eduardo Berizzo aclaró que no llamó a Claudio Bravo, porque el golero se restó de los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia (Foto: Photosport)

El presentador de noticias expresa sus dudas con la explicación del entrenador de La Roja. “Entonces a mí no me venga a decir el técnico de la Selección, Eduardo Berizzo, que no llama a Claudio Bravo porque no quiso venir. Mentira, que diga la verdad. Bravo hoy empezó a entrenar de manera normal, vi imágenes del entrenamiento del Betis, Bravo entrenando de manera normal”.

Rodrigo Sepúlveda asegura que Claudio Bravo estaba para jugar

Sepu enfatiza en que el arquero del Real Betis estaba en condiciones físicas de estar en el arco de la Selección Chilena tras sufrir una lesión. “¿Podría haber jugado Bravo? Sí, información oficial que les doy, podría haber jugado”.

“Hace dos semanas Claudio Bravo estaba en la pre-nómina. Que Berizzo diga la verdad respecto a Claudio Bravo. Si no lo quiere llamar porque no le gusta, tiene todo el derecho, pero que no digan que Claudio Bravo no quiere venir a la Selección porque él no quiere.”, añade.

Rodrigo Sepúlveda pide respeto para Claudio Bravo

El comentarista entrega un dato. “Escúchenme bien, jugadores con más partidos en las Clasificatorias Sudamericanas: Iván Hurtado con 73, Paulo da Silva con 66, (Lionel) Messi con 61, (Diego) Godín con 61 y Claudio Bravo 63, el tercer jugador que tiene más partidos en las Clasificatorias Sudamericanas”.

Sepu hace un llamado a respetar al guardameta. “¿Ustedes creen que Claudio Bravo no hubiera querido venir a jugar frente a Uruguay y frente a Colombia? Un poco de respeto con alguien que tiene títulos, tiene años jugando en la Selección y que siempre ha estado defendiendo a la Selección Chilena. Más respeto con Bravo, con Bravo no se juega”.