La Selección Chilena dirigida por Eduardo Berizzo quiere dejar atrás la derrota ante Uruguay del viernes pasado y concentrarse de lleno en lo que será un más que complicado duelo ante Colombia el próximo martes en el Estadio Monumental.

El compromiso es de vital importancia para las aspiraciones de La Roja de llegar al Mundial de Norteamérica 2026, ya que debe hacerse fuerte de local considerando el alto nivel que actualmente se exhibe en Sudamérica y la dificultad de rescatar puntos afuera.

“Con lo que se había trabajado y hecho en los partidos anteriores iba a ser esto, no teníamos una tranquilidad de decir que Chile estaba fuerte y trabajando bien. Hoy día estamos teniendo un resultado de lo que se ha trabajado”, analizó Juan Carlos Letelier para Bolavip Chile.

Berizzo la tiene difícil con La Roja este martes ante Colombia. | Foto: Photosport

Ex delantero de La Roja critica que uno no pueda recitar de memoria una formación de Chile: “En harto aún no se ha podido lograr tener una formación que te pueda dar tranquilidad para enfrentar partidos exigentes de clasificatoria”.

Sobre Eduardo Berizzo, le pone la soga al cuello de cara al duelo ante Colombia: “Ha tenido los tiempos, quizás no a los jugadores en su totalidad, pero los tiempos se han dado. Cuando un técnico resulta, resulta. Y cuando no, no. No podemos esperar como otras veces que lo hacemos al final cuando ya está todo perdido”.

¿Cuándo juega Chile por Clasificatorias?

Chile tiene que recibir a Colombia este martes a las 21:30 PM en el Estadio Monumental y buscará los tres puntos para ponerse en carrera hacia la cita mundialista de 2026.