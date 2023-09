La caída de la Selección Chilena ante Uruguay golpeó fuerte en el camarín de La Roja, ya que, si bien el Estadio Centenario de Montevideo es un reducto complicado, al menos estaba la ilusión de rescatar una unidad en el mítico recinto charrúa.

Nada de eso sucedió y la escuadra que dirige Eduardo Berizzo no se vio bien en ninguna de sus líneas el viernes pasado, lo que le valió ganarse un sinfín de críticas tanto por el planteamiento como por algunos rendimientos individuales.

René Valenzuela, mundialista con La Roja en España 1982, habló con Bolavip Chile y habló de la zaga de la Selección Chilena que el bien sabe lo que es estar ahí: “Medel se defendió, pero Maripán…”, arrancó los fuegos.

Maripán no tuvo su mejor noche ante Uruguay. | Foto: Photosport

“Yo no sé cómo, bueno, prefiero no ser tan drástico, pero no me tinca para nada Maripán. Yo que jugué en esa posición cuando veo los partidos de Chile estoy siempre esperando la cagada de Maripán”, lanza con dureza.

En esa línea, profundiza diciendo que “Para mí no da confianza Maripán y es lo que pasó anoche, pero la selección perdió muchas pelotas saliendo, no da confianza, no da seguridad. Con este equipo yo sabía que íbamos a perder”, remató.

Los próximos duelos de La Roja

Chile recibirá a Colombia el próximo martes, mientras que en la próxima fecha doble de octubre deberá recibir a Perú en el Estadio Monumental y visitar a Venezuela.