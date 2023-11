La Selección Chilena ya entrena pensando en lo que serán los duelos frente a Paraguay y Ecuador este jueves 16 y martes 21 de noviembre, respectivamente, donde La Roja tiene la obligación de rescatar puntos para mantener intacto el sueño mundialista.

Juan Cristóbal Guarello analizó en Más Que Fútbol de D Sports la convocatoria de Eduardo Berizzo y advirtió los escenarios que podrían dejar tambaleando al seleccionador nacional al término de esta fecha FIFA.

“Lo cierto es que es una convocatoria arriesgada, muy personal, donde Berizzo pone su impronta. Ahora, hacer esta convocatoria donde se busca la renovación, donde hay jugadores de la B, de Magallanes, de la liga local y jugadores como Zaldivia que había sido desechado por Colo Colo y no vivía un gran presente con Universidad de Chile… vemos a un Berizzo arriesgado”, dijo.

Guarello le pone presión a Berizzo. | Foto: Photosport

Guarello cree que el DT de La Roja “Se la juega toda en un momento que él no quisiera, esté o no, esa respuesta la vamos a tener recién el próximo miércoles. ¿Por qué? Si no logra una cantidad de puntos o una actuación que logre convencer, su permanencia en la selección va ser muy complicada“.

El comunicador, incluso, piensa más allá de los duelos ante Paraguay y Ecuador: “Hay un desafío inmediato que es el pre olímpico, que se va hacer con gran parte del equipo que vimos en los Juegos Panamericanos. Luego ya está la Copa América en junio y más adelante la otra fecha, faltaría mucho”.

“En el medio, Berizzo tiene que sobrevivir esta semana. ¿Cómo? Ganándole a un Paraguay que viene con muchas bajas y después no sé si un resultado digno o un punto en Ecuador”, remató todo el comunicador.

Chile en la tabla

La Roja marcha en el octavo lugar de la tabla de posiciones, superando a Perú y Bolivia e igualando en puntos con Paraguay y Ecuador, aunque con peor diferencia de gol que los rivales que enfrentará en noviembre.

Largo receso

Las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 sufrirán un largo receso y recién volverán en septiembre de 2024, donde Chile tendrá que hacerle frente nada más ni nada menos que al campeón del mundo, Argentina.