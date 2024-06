La Selección Chilena no pudo ante Perú en su debut en la Copa América 2024. Juan Cristóbal Guarello considera que la Roja cayó en la trampa de la selección que dirige Jorge Fossati. No obstante, no todo fue malo a la hora de analizar rendimientos individuales, pues el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) destacó el ingreso de Ben Brereton.

“Me parece que entró muy bien. Hubo alguna jugada que definió mal y que, por su puesto, lo puteó Alexis, como en el primer tiempo lo puteó Dávila. Alexis estaba crispadísimo, sacado, al final le pusieron tarjeta amarilla por reclamar”, expresó el comunicador a través de su canal de youtube La Hora de King Kong.

Guarello valoró la búsqueda de Big Ben en los minutos que estuvo en el campo de juego: “Él siempre trató de asociarse. Trató de romper, jugar de primera, crear espacios, arrastrar marca y eso tal vez con algún socio, con un mejor diálogo, podría haber prosperado”.

También reconoció las ganas de Marcos Bolados, pero mencionó que no estuvo fino en la resolución de jugadas: “Entró con la intención, metió algún desborde, pero siempre con mal resultado. La decisión en el final, cuando hay que tomar la última decisión, la culminación de la jugada, ahí no estuvo bien”.

Ben Brereton (Foto: Photosport)

Juan Cristóbal Guarello califica como justo el empate de Chile ante Perú

El conductor de La Hora de King Kong considera que la igualdad se corresponde con el trámite que tuvo el partido: “Chile por lo hecho en el primer tiempo era más que Perú, pero por lo hecho en el segundo tiempo, el empate se ajusta completamente a lo que ocurrió en la cancha”.

Además, menciona que a la Roja le afectó llegar con la carga del favoritismo : “Deja un margen de preocupación grande, porque al final la presión sobre el equipo, la presión de ser favoritos, de ser más y de jugar bien, le juega en contra. No la presión de venir mal como había ocurrido últimamente, sino que la presión de que supuestamente se estaba jugando bien termina siendo contraproducente”.

También asegura que se jugó en los términos de la Selección Peruana: “Cae en la trampa de Perú, cae en el juego físico, en el roce y termina siendo un partido muy cortado, a ratos difícil de jugar. Un partido duro, que no convenía a la idea de juego que Gareca planteó en algún instante”.