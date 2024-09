Si hablamos de Matías Zaldivia, sin lugar a dudas, hablamos de uno de los mejores jugadores de Universidad de Chile en la presente temporada 2024, donde la U es el líder del Campeonato Nacional.

Un jugador sólido, con categoría, liderazgo y que un equipo como la U necesitaba y se nota su aporte. A sus 33 años, le hace completamente honor a su apodo de “El Jefe”.

Sin embargo, nadie se explica cómo un jugador con la calidad de Zaldivia, el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, haga oídos sordos y no lo convoque a La Roja, algo que sí hizo su antecesor, Eduardo Berizzo e incluso llevándolo a los Juegos Panamericanos, donde Chile alcanzó la medalla de plata.

Además, el propio Tigre declaró una vez dada a conocer la nómina anterior el por qué no citaba a jugadores de los azules, “En algunos casos optamos por la experiencia para la Clasificatoria“, entonces, ¿Zaldivia no tiene experiencia? Dicho eso, no podría convocar a Iván Román, por ejemplo, pese a que el joven ha demostrado calidad y que debiese ser considerado.

Números que avalan el presente de Matías Zaldivia

Ante la lesión y suspensión de Matías Catalán, la suspensión para el duelo ante Brasil de Paulo Díaz y la interrogante sobre el estado físico de Francisco Sierralta (quien ahora sí podría ser convocado) y el proceso de recuperación en que está Igor Lichnovsky, marca un mapa donde solo estaría contando con Guillermo Maripán y Benjamín Kuscevic.

Pero vayamos a la práctico. Según Sofascore, Matías Zaldivia es el mejor defensa del Campeonato Nacional promediando una calificación de 7,22 ubicándose en el puesto 11 del total de jugadores del certamen.

Por ejemplo, ha ganado el 67% de sus duelos, se ha impuesto en el 71% de los duelos en el suelo, el 63% de las divididas aéreas han resultado triunfante y no ha cometido errores que lleven a un gol del rival y ni siquiera una falla que haya provocado el disparo al arco del oponente, entre otras. O sea, a modo de ejemplo.

¿Qué debe hacer Zaldivia para estar en La Roja? Pareciera que es cosa de gustos, porque cumple con lo que busca Ricardo Gareca, sin embargo el argentino no lo cita. Veremos, si el entrenador recapacita y nomina al mejor central de la liga local, esperemos que el Tigre no se pise la cola.

Zaldivia, Suazo y Díaz, ¿Por qué no en Barranquilla? (Photosport)

¿Cuáles son los números de Matías Zaldivia en el 2024?

Considerando Campeonato Nacional y Copa Chile, Matías Zaldivia ha disputado 2.524 minutos graficados en 29 partidos, todos de ellos como titular. Ha anotado cuatro goles.