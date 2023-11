El nombre de Marcelo Bielsa, posiblemente, estará ligado a la historia del fútbol chileno de por vida, tras el notable paso del DT argentino por La Roja quien, para muchos, cambió la mentalidad del futbolista chileno y fue el pie para una generación que brilló años más tarde.

Más allá del legado de Bielsa en Chile, también dejó varias anécdotas buenas y malas en su paso por el país. Una de las buenas -y divertidas- la contó el mismísimo Waldo Ponce, uno de los regalones del DT argentino en La Roja.

En conversación con Protagonistas, el ex central de la Selección Chilena se largó y recordó un momento imborrable para el con Marcelo Bielsa: “A él le gustaba un computador que yo tenía y cuando estaba en el salón de Juan Pinto Durán se me acercaba y me decía ‘qué lindo su computador’. Un día me habla y me dice ‘mire, Waldo, conseguí una persona que trabaja en Sony que me hace un descuento por la versión nueva de su computador. ¿Quiere que le compre uno?’”.

Bielsa dirige a Uruguay actualmente. | Foto: Photosport

“Yo le dije que ya, total así lo cambio. Al otro partido de Clasificatoria me llama a su oficina y me dice ‘Waldo, llegó su computador, pero llegaron estos tres regalos. ¿A usted le parece que me quede con sus regalos?’ Sí, profe”, dijo entre risas.

Al final, Ponce nunca supo qué hizo Bielsa con los tres regalos, pero dejó una frase para el bronce: “No sé qué habrá hecho con los regalos, pero se los quedó y yo con el computador. No sé qué habrá hecho, pero me cagó con los regalos”.

Números de Bielsa en Chile

Marcelo Bielsa dirigió a la Selección Chilena en 51 oportunidades entre Clasificatorias, Mundiales y amistosos, totalizando 51 partidos con 28 victorias, 8 empates y 15 derrotas con un imponente 60,13% de rendimiento.

Así le va a Bielsa en Uruguay

Actualmente, el ex DT de Argentina es el técnico de Uruguay, país en donde ha dirigido en 8 oportunidades con seis victorias, un empate y una sola caída. El rendimiento del ‘Loco’ en el país charrúa alcanza, por ahora, la impresionante marca de 79,17% de eficacia.