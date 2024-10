La Selección Chilena pasa por un delicado momento, ya que está en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. Chile sólo cosecha cinco unidades y se encuentra a seis de Venezuela, que actualmente se posiciona en zona de repechaje.

Ricardo Gareca está enfocado en conseguir puntos, pero no compromete su continuidad en caso de más resultados adversos. Por ahora, tampoco se habla de algún posible reemplazante desde parte de la Federación. Es más, el presidente Pablo Milad respaldó al Tigre.

En caso de ver un reemplazante, Juan Cristóbal Guarello no quiere al ex DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros: “No pueden traer a Quinteros, compadre. Basta de negocios”, expresó en su programa La Hora de King Kong.

El comunicador le bajó el pulgar al santafesino: “Además, él es vivo, no va a agarrar a la Selección ahora, a menos que Milad le ponga los diez millones de dólares que no tiene… pero, no debería, después de todos los negocios en Colo Colo”.

Gustavo Quinteros finalizó contrato con Colo Colo en 2023 y ahora dirige a Vélez Sarsfield de Argentina. (Foto: Photosport)

Un DT con títulos en el fútbol chileno y excelente presente en Argentina

Gustavo Quinteros tiene títulos en el fútbol chileno con Universidad Católica y Colo Colo. El entrenador estuvo en el Cacique entre 2020 y 2023, también logrando mantener al equipo en Primera en un complejo momento en la temporada 2020.

Actualmente goza de un gran presente en el fútbol argentino con Vélez Sarsfield. El DT tiene al Fortín en el liderato de la Primera División con 36 puntos, cinco más que el escolta Huracán.