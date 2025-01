La Roja Sub 20

La Roja Sub 20

Pese a las dos victorias de la Selección Chilena en el Sudamericano Sub 20 – competencia que se está desarrollando en Venezuela – siguen las críticas hacia Damián Pizarro, atacante que pertenece a las filas de Udinese de Italia.

El ex Colo Colo no ha podido demostrar en los tres partidos disputados por la Roja todo su poderío ofensivo que lo llevó a dar el gran salto al Viejo Continente y que varios clubes europeos se fijaran en su momento en él.

Sin embargo, el técnico Nicolás Córdova sigue confiando en lo que pueda hacer el novel delantero chileno en el país de la costa norte de América del Sur y lo ha salido a defender en casi todas las conferencias de prensa del combinado criollo.

El análisis de Juan Cristóbal Guarello sobre Damian Pizarro

Una de las personas que ha sido duramente critica con Pizarro es el comunicador Juan Cristóbal Guarello, quien nuevamente volvió a la carga y entregó comentarios negativos sobre el actual nivel del futbolista de 19 años.

“Queda ratificado que los seis meses en Udinese no le han significado absolutamente nada”, señaló el escritor en el programa de Youtube llamado La Hora de King Kong.

Damián Pizarro no ha estado a la altura en la Sub-20 | FOTO: Jesus Vargas/Photosport

Bajo la misma línea, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 enfatizó que “el único detalles es que contra Uruguay no se vio cansado, al menos no se cansa. Pero en lo futbolístico, en la obra fina, no. Quizás después se destapa”.

Por último, el comentarista con el diario del lunes expresó que en el partido ante Perú “hubiese sido bueno que le pasaran el penal, peor que a Rossel no le iba a ir”.

¿A qué hora es el partido entre Chile y Paraguay por el Sudamericano Sub 20?

Chile jugará ante Paraguay el viernes 31 de enero a las 20:30 en el estadio Misael Delgado en Valencia.