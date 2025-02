La Selección Chilena comenzó su preparación en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán para lo que será el importante amistoso ante su similar de Panamá, el que se disputará en el Estadio Nacional.

El director técnico Ricardo “El Tigre” Gareca sorprendió a todos al nominar a algunos jugadores de la Generación Dorada, como es el caso de Arturo Vidal, pero el King tuvo que ser liberado tras molestias musculares.

¿Su reemplazante? La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó de la convocatoria de última hora del volante de Universidad de Chile, Lucas Assadi.

Pese que ha tenido pocos minutos en el Romántico Viajero en este 2025, el adiestrador argentino sigue confiando en él.

Juan Cristóbal Guarello y la llamativa nominación de Lucas Assadi a La Roja

No obstante, esto llamó mucho la atención del comunicador Juan Cristóbal Guarello, quien en el programa Deportes En Agricultura entregó su punto de vista sobre el llamado de emergencia de una de los grandes proyectos de la U y del fútbol chileno.

“Lo que me llama a mí la atención de Assadi es que no entiendo cuál fue el criterio de Gareca en esta nómina. ¿Es equipo de Proyección? o ¿Es equipo que va estar en marzo? o ¿Un equipo para ganar? Porque Vidal es veterano y sandía calada, pero llamas a otro jugador más calado. No, llamas a un jugador que no ni titular en la U y tiene pocas posibilidades de jugar este año porque se llenó el mediocampo y no extrañaría que parta a préstamo”, aseveró.

Assadi “refuerza” a La Roja tras la liberación de Vidal | FOTO: Andres Pina/Photosport

“La situación de Assadi es más frágil que en febrero de 2024. No ha tenido continuidad pero aparece en la nómina. ¿Por qué Assadi y no Álvaro Madrid? Es un tipo más mixto y que tiene fortaleza física. Lo de Gareca es como que corre la lista, tacha el de arriba…”, cerró.

Chile vs. Panamá: ¿Cuándo es el amistoso’

Este sábado 8 de febrero a las 20:30 horas, La Roja recibirá la visita de Panamá en el Estadio Nacional.