Damián Pizarro carga con la responsabilidad de ser la figura internacional de La Roja Sub-20. Sin embargo, hasta ahora, el exatacante de Colo Colo no ha podido responder a las expectativas y se ha llenado de críticas por su desempeño en el Sudamericano de la categoría.

El “Haaland” de Macul registra cero goles en su paso por dicho certamen. Ante su ineficacia de cara al arco, en el equipo de Nicolás Córdova se han alzado figuras como Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos, quienes se han puesto la mochila al hombro anotando para la juvenil.

Precisamente el apodo que recibió Damián ha generado gran polémica en el medio local. De hecho, el ídolo colocolino, Carlos Caszely, días atrás aseguró que al jugador “lo mataron” precisamente tras bautizarlo con ese apodo.

“Mi opinión de hace dos años no ha cambiado. ¿Quién fue el pelotudo que le puso el “Haaland de Macul”? Ahí ya lo mataron. A un tipo que le cuesta mucho hacer goles, no le pongan el “9″, denle el “20″, la “30″. El “9″ es sinónimo de gol. Ya lo mataron antes de empezar”, aseguró el “Chino”.

Guarello responde sobre quién bautizó a Damián Pizarro como el “Haaland” de Macul

Juan Cristóbal Guarello puso fin a esta interrogante. En su programa La Hora de King Kong, el comunicador hizo su análisis sobre el atacante del Udinese diciendo: “Damián Pizarro está muy estático, a veces llega a definir Rossel cuando debe ser él, no está conectado con la jugada, está con el síndrome de Pons en la U, no aparece en la foto”.

Fue allí donde dio a conocer quién fue el responsable de su polémico apodo: “Lo mató Caszely y preguntó quién fue el idiota que le puso ‘El Haaland de Macul’… fue Hugo Eduardo Rubio, tú compartiste con él en la Selección. El que le puso ‘El Haaland de Macul’ fue Hugo Eduardo Rubio, que si no me equivoco era su representante”.

Revelan quién fue el responsable de bautizar a Pizarro como el “Haaland” de Macul (Foto: Andres Pina/Photosport)

“Caszely preguntó quién fue el que puso ese apodo y yo lo cuento… ahora capaz que Rubio me escriba y diga que no fue. No, si fuiste tú”, remató al periodista.