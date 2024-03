Este viernes, el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, entregó su primera nómina de cara a los amistosos ante Albania y Francia en un par de semanas más por canchas europeas.

Una convocatoria con varias sorpresas considerando nombres que reaparecen, algunos inesperados y por cierto, ausencias improtantes donde destacan Gary Medel, Ben Brereton y Arturo Vidal.

Precisamente, este último nombre llama la atención porque el jugador venía con regularidad en el arranque de competencias con Colo Colo, pero ha ido quedando más relegado producto de la lesión, la cual no ha podido recuperarse bien.

Esto hizo poner en alerta a Juan Cristóbal Guarello, quien en un video en La Hora de King Kong analizando la nómina del Tigre, dio su parecer al respecto y sentenció que el mediocampista sigue lesionado.

“No está Arturo Vidal y hay que analizarlo. Si no está es por la lesión y lo dijo Gareca, que hay que cuidarlo, protegerlo y esperarlo. No se quiso meter más allá, pero la lesión de Vidal obliga a pensar en que es más grave de lo que nos quieren hacer creer“, afirmó el periodista.

Guarello: “Está lesionado, pese a desmentidos”

Continuando con su lógica, el comunicador manifestó que vaya a jugar contra la U, a Gareca no le dice nada. “Que juegue el domingo contra Universidad de Chile, a Gareca no le dice mucho, porque si para él está lesionado pensando en el encuentro contra Albania, quiere decir que Vidal va a jugar golpeado, disminuido y va a jugar en evidente peligro de lesionarse de forma mayor, por algo Gareca no lo está llamando y no lo va a poner en esta gira”, expresó.

Finalmente, reiteró que el futbolista no está en plenitud de condiciones, pese a los desmentidos del entorno cercano al jugador. “Como Vidal que supuestamente está tocado, que tiene un tironcito y no sería así, pese a todos los desmentidos de la escudería”, cerró Guarello.

Vidal se lesionó ante Colombia el 12 de septiembre pasado (Photosport)

EL FIXTURE DE LA SELECCIÓN CHILENA EN LA FECHA FIFA DE MARZO

Recordemos que Ricardo Gareca hará su debut el 22 de marzo a las 16:40 horas en un amistoso ante Albania, a disputarse en Italia. Luego, el martes 26 de marzo a las 17:00 horas visitará a Francia para cerrar la fecha FIFA.