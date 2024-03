Miguel Ángel Neira apoya a Ricardo Gareca: "Dije que Ben Brereton era malo y en redes sociales me hicieron tira"

Este viernes se conoció la primera nómina del entrenador de la selección chilena Ricardo Gareca, donde entre varias ausencias, sorprendió la de Ben Brereton, centrodelantero que pasó del Villarreal a la Premier Legue.

El Tigre afirmó que una de las falencias del atacante, es el idioma, y que debe aprender español necesariamente para estar en La Roja.

BOLAVIP conversa con Miguel Ángel Neira, el que no cree la excusa del idioma, afirmando de entrada que “eso es mentira, a Gareca no le gusta”, asegura sin titubear.

Agregando que “yo dije hace un tiempo que Brereton era malo y las redes sociales me hicieron tira, es malo y por eso no lo llaman, no le demos más vuelta, es malo”.

Miguel Ángel Neira está de acuerdo con Ricardo Gareca en borrar a Ben Brereton.

En esa misma línea, respecto a la ausencia de Gary Medel, el mundialista con la Roja en España 1982 es de la idea de que “no le debe gustar, capaz que Vidal tampoco, los gustos no sé cuáles son, hay que ver sistema utiliza y ahí ver si tuvo razón en los que llamó, ante Francia sí, el otro partido ante Albania, es de mentira”.

No está Ben Brereton, pero sí Mauricio Isla, Eduardo Vargas y Claudio Bravo

Miguel Ángel Neira afirma que está dudoso con las vueltas de tres bicampeones de América.

“Es que te soy sincero, yo no sé cómo juega Ricardo Gareca, pero si juega con cuatro atrás, no sé para que llamó a Isla, Mauricio no es lateral lateral”. asegura.

Agregando además que “Eduardo Vargas hace cuantos años no se sabe nada, pero si lo quiere recuperar se la doy, puede volver a ser el de antes, y de Claudio Bravo, está bien, ha demostrado lo que es y en el puesto de arquero la edad da lo mismo”.