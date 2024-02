Leonardo Pollo Véliz no ve a Marcelo Díaz en la selección: "Mucho populismo"

Desde que Ricardo Gareca confesó que tuvo una reunión con el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, se abrió el debate respecto a si el volante está apto para volver a la selección chilena.

Carepato jugó de titular ante Audax Italiano y su rendimiento fue aplaudido por los hinchas de la U, pero la crítica especializada no lo trató tan bien, más aún considerando que hay muchos ojos puestos en lo que hace con la camiseta azul.

BOLAVIP conversa con Leonardo Véliz el que no cree que el mediocampista esté en la nómina de Ricardo Gareca.

“Con el nombre ya no se juega, con eso no lograrás una titularidad y más encima que Gareca sabe del fútbol moderno. No veo a Marcelo Díaz a un jugador que vaya a ser el émbolo de la selección, pero el rendimiento se lo ganan los jugadores”, asegura.

Leonardo Véliz se refiere al posible llamado a Marcelo Díaz a La Roja

El Pollo es de la idea de que las reuniones sostenidas por el estratega de la selección chilena con miembros de la Generación Dorada, no pueden ser sinónimo de que van a estar para la Copa América o los amistosos.

“No veo a Díaz de vuelta. Mucho populismo, de levantarse y asomarse con la tribuna, pero no veo a Marcelo Díaz como el de antes, que se comía la cancha. Las neuronas también se mueren, ojo. Los científicos dicen que se regeneran, pero no el físico”, cerró.

¿Marcelo Díaz tiene nominación asegurada con Ricardo Gareca?

El propio entrenador fue consultado si el volante y el arquero Claudio Bravo ya están inscritos en su lista. “No, no, no. Nadie. El hecho de que yo haya hablado con ellos, que yo me haya comunicado con todos, es un mensaje de una apertura”, aclaró el Tigre.