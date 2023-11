La Selección Chilena está sin técnico tras la renuncia de Eduardo Berizzo. El jefe técnico de las selecciones juveniles. Nicolás Córdova, dirigió en la derrota por 1-0 ante Ecuador y su continuidad en aquel puesto no fue descartada por el presidente de la Federación de Fútbol, Pablo Milad.

Juvenal Olmos asegura que la Roja necesita un cambio en el estilo de conducción del estratega. “El fútbol chileno necesita locura. Los últimos cuatro técnicos que trajo son tipos prudentes, son tipos pausados, son tipos mesurados, son tipos aletargados. Todos los últimos técnicos son aletargados”, dice en el programa Todos Somos Técnicos.

Más adelante en el espacio deportivo de TNT Sports, mencionó nuevamente el tema de la identidad que, a su jucio, debe tener el eventual nuevo DT. “Un técnico atrevido, un técnico que sea capaz -como en el pasado lo hubo- de confrontar. De venir acá, de ir a otros programas y decir, ‘si te escucho’ oiga ¿Usted por qué no juega de esta forma? ‘por esto, por esto’, que no le tenga miedo al entorno”.

“Los últimos técnicos han sido amedrentados y no han venido nunca, no han entrado al debate futbolístico ¿Por qué no podemos tener técnicos que entren al debate futbolístico? Siempre existió”, añadió el ex DT de la Selección Chilena.

Olmos fue consultado por un nombre que cumpla con las características mencionadas. “El Fantasma Figueroa”, mencionó.

Juvenal Olmos menciona a Marco Antonio Figueroa como DT con competencia para asumir en la Selección Chilena (Foto: Getty)

El presente de Selección del Fantasma

Marco Antonio Figueroa actualmente dirige a la Selección de Nicaragua. De hecho, el entrenador chileno consiguió el ascenso a la máxima categoría de la Concafaf Nations League.