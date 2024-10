El ex DT piensa que el King debe construir y no destruir. En ese sentido, muestro incomodad y dolor tras las declaraciones del King.

Arturo Vidal fue crítico con el proceso de Ricardo Gareca en la Selección Chilena. El King se mostró en desacuerdo con su ausencia y las de Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. De hecho, el volante fue categórico sobre el presente: “No le veo rumbo a la Selección”, precisó.

También se empezó a despedir de la era Gareca. “La Selección es lo más importante, yo siempre estoy a disposición, pero ya se ha visto que va a ser difícil que vuelva en este proceso. Espero que en el próximo proceso pueda estar, si sigo jugando bien, pero voy a seguir trabajando duro, fuerte y cuando me toque demostrar quién soy no más, como siempre lo he hecho”.

Juvenal Olmos no estuvo de acuerdo con lo que expuso el King y aseguró que se lo hará saber. “No me gustaron, como nos comunicamos, se lo voy a decir. Él junto a Elías Figueroa son de los mejores jugadores de la historia de nuestro fútbol y los mejores jugadores de la historia de nuestro fútbol tienen que construir no destruir, tienen que llevar la conversación a un escenario distinto”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Si tú me dices que Arturo Vidal está dentro los cinco mejores goleadores de la historia de la Juventus (en la última década), Arturo Vidal fue figura en Barcelona, fue figura en Bayern Múnich. Si un jugador ha estado en esa altura, no puede destruir lo que está haciendo ahora”, agregó.

Arturo Vidal fue crítico con la actualidad de la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

Olmos asegura que Vidal “tiene la capacidad de construir muchas más cosas que las que puede destruir”

A Olmos no le parecieron las críticas del King al DT: “Hay un dicho en el fútbol, que al que está en el suelo no se le pega y hoy día todos le tiran piedras a Gareca, cuando hace tres meses todo Chile quería que Gareca fuera el técnico. Como está en el suelo es malo para esto, elige mal, se perdió en esto, todas las cosas”.

El ex entrenador de la Roja asegura que lo que diga el King tiene impacto: “Yo esperaría de Arturo Vidal, un tipo top, que lo adoramos, que es uno de los grandes ídolos de nuestro fútbol, él con toda esa grandeza no se atrincherara detrás de un micrófono y dispara como si fuera cualquiera, porque tiene la mano pesada que termina destruyendo un proceso o lo poco que queda de un proceso. Este proceso todavía no se termina, se va a terminar cuando Chile quede dentro o fuera del Mundial”.

Juvenal reiteró que no le agradó lo que señaló el mediocampista: “No me gustó porque él tiene la capacidad de construir muchas más cosas que las que puede destruir. Destruir las pueda hacer así (chasquido), hoy como son las redes sociales, como son los seguidores, como son todos los afiebrados que disparan con uno y todos se ponen a disparar. Él está otro estatus, lo que él dice lo que puede decir cualquiera. Él puede hacer otras cosas más grandes”.

También se refirió a los dichos del futbolista hace unas semanas en una transmisión de Kick: “Él más que nadie sabe que si tu tuviste una acción, va a venir una reacción. Cuando tú te paras frente a un micrófono y dices este hue… del técnico no sabe nada ¿Eso no tiene respuesta? obvio que va a tener respuesta si es un ser humano”.

Por último, aseguró que la situación incluso le duele: “Lo que más me incomoda de esta situación y hasta en cierto modo me duele, es que un tipo que ha ganado todo, que está dentro de los dos mejores jugadores de la historia de este país, podría construir, más que destruir, por eso las declaraciones no me gustaron”..