La increíble idea de un legendario entrenador del fútbol chileno: "Chile debe ser eliminado, no tiene que ir al Mundial 2026"

La Selección Chilena obtuvo tan sólo un punto de seis en las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026, resultado que dejaron con gusto a poco a los hinchas nacionales.

El equipo dirigido por Eduardo Berizzo sigue sumando críticas en el último tiempo y estos tendrán que dar rápidamente vuelta la página y enfocarse en lo que serán los trascendentales duelos ante Perú y Venezuela en octubre, donde la Roja buscará quedarse con los seis puntos que lo acerquen al Mundial 2026.

La Roja sigue al debe en las Eliminatorias Sudamericanas | FOTO: Andres Pina/Photosport

Fiel a su estilo, Hernán “Clavito” Godoy contestó el llamado de Bolavip Chile y realizó una fuerte radiografía de lo que se vive en el fútbol chileno en la actualidad.

“Este equipo colectivamente no funciona y no camina. Todos estos entrenadores argentinos hay en el medio trabajan con representantes, entonces todos estos jugadores que juegan en el extranjero que se pegan una ducha por Europa, ni aprenden el idioma, juegan poco, y son convocados, por lo que no hay un proceso en la Selección Chilena”, señaló el adiestrador de Santiago Morning y Deportes Arica, entre otros clubes.

“El fútbol chileno es mediocre, malo, aburridor, juegan para atrás con el arquero. El fútbol chileno está muy bajo entonces le va a venir bien que no clasifiquemos para que despertemos. No hay centros de formación, el de Colo Colo y la Católica son limitados, hace 30 años que vengo diciendo lo mismo”, cerró.

Lo que viene para La Roja

Berizzo y sus dirigidos ahora se prepararán para recibir a Perú en el Estadio Monumental el 12 de octubre y después visitar Venezuela el 17 del mismo mes.